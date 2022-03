Sanktionsliste: Wer außer Abramowitsch noch alles auf der Liste steht

Das ist die ganze Liste:

Sanktionen gegen Oligarchen

Die Oligarchen haben in London respektive Großbritannien lange gut gelegt und konnten ihren Reichtum genießen. Doch damit ist es jetzt vorbei. Auch die Briten werden nach der EU die Sanktionen nachziehen. Viel zu spät, wie Kritiker meinen, weil die Oligarchen jetzt wohl noch Zeit haben Teile ihres Vermögens zu verschieben.

Einreiseverbot

Wie das Außenministerium in London mitteilte, sollen die Vermögen von sieben russischen Oligarchen in Großbritannien eingefroren werden. Zudem soll ein Einreiseverbot gegen die Betroffenen verhängt werden.

Sanktionierte Oligarchen

Vermögen wird auf 17,9 Milliarden Euro geschätzt

Insgesamt werde das Vermögen der Sanktionierten auf 15 Milliarden Pfund (17,9 Milliarden Euro) geschätzt, hieß es in der Mitteilung des Außenministeriums weiter. "Die Sanktionen von heute zeigen erneut, dass Oligarchen und Kleptokraten in unserer Wirtschaft und Gesellschaft keinen Platz haben. Mit ihren engen Verbindungen zu Putin machen sie sich mitschuldig an seiner Aggression", sagte Außenministerin Liz Truss der Mitteilung zufolge.