Sanierung anstelle von Neubau

Beim Sportplatz in Röthis kommt es nun doch zu einer Generalsanierung mit notwendigem Zubau.

Röthis. Bereits seit rund zwei Jahren laufen in Röthis Überlegungen für Sanierungsarbeiten am Sportplatz-Clubheim. In einem ersten Entwurf war dabei die Generalsanierung des Gebäudetraktes vorgesehen, bevor im vergangenen Jahr die Planungen auf einen Neubau des Clubheimes und Kabinentraktes hinausführten. Doch nun kommt wieder alles anders.

Zurück an den Anfang

Nachdem in der ersten Planungsphase erste Sanierungsentwürfe und ein Gutachten zeigten, dass die Kosten für eine Generalsanierung in etwa gleich hoch sein werden, wie ein Neubau, entschied man sich in der Vorderlandgemeinde im vergangenen Jahr für einen Neubau. Im Zuge der Vorbereitungen auf einen Architektenwettbewerb wurde dann auch eine Kostenschätzung erstellt, welche einen Finanzierungsbedarf von rund 3,7 Millionen Euro ergab. „Da dies allerdings weit über unseren Möglichkeiten lag, wurde noch einmal genauer untersucht, ob nicht im Rahmen einer Generalsanierung mit Zubau eine Kostenreduktion erzielbar ist“, erklärt dazu Bürgermeister Roman Kopf.

Umsetzung unter 3 Millionen Euro