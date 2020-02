Samsung glaubt weiter an Zukunft von Falt-Smartphones

Samsung macht einen neuen Anlauf, faltbare Smartphones als neue Produktkategorie zu etablieren.

Der Branchenführer stellte am Dienstag das Modell Z Flip vor, das sich auf die Größe eines herkömmlichen Smartphones ausfalten lässt - und zusammengeklappt etwa so groß wie eine Puderdose ist.

Der Preis liegt mit knapp 1.500 Euro am oberen Ende davon, was man für klassische Telefone bezahlt - worin Marktforscher ein Problem für breitere Verkäufe sehen.

Nur ein Nischenprodukt?

Sein erstes Auffalt-Smartphone - das rund 2.000 Euro teure Galaxy Fold - verkauft Samsung seit vergangenem Herbst. Es ist ausgeklappt so groß wie ein kleiner Tablet-Computer mit quadratischem Bildschirm. Konkurrent Huawei hat ein ähnliches Modell im Angebot - das bisher allerdings nur in China angeboten wird. Die Lenovo-Marke Motorola brachte gerade erst ein neues Modell heraus, dass sich genauso wie Samsungs Z Flip auf Smartphone-Größe ausklappen lässt. Marktforscher wie Ranjit Atwal von der Analysefirma Gartner gehen allerdings davon aus, dass die teuren Falt-Geräte in nächster Zeit nur ein Nischen-Angebot bleiben werden.