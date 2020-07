Sammelrekord bei Re-Use-Tagen im Juni

Bregenz (BRK) – Die vier Re-Use-Sammeltage im Juni verliefen dieses Jahr erfolgreicher als jemals zuvor. 76 engagierte Bürger/-innen gaben am Bauhof Bregenz über eine Tonne (1.100 kg) an Gegenständen ab.

Insgesamt kamen in Vorarlberg 7,1 Tonnen noch funktionstüchtige Haushaltsgegenstände an den vier Sammeltagen für die Wiederverwendung zusammen.

Vor allem gut erhaltener Hausrat, Dekorationsgegenstände, Freizeitartikel und Gegenstände aus dem täglichen Lebensbedarf häuften sich am 12. Juni an der Re-Use-Abgabestelle in Bregenz. Mitarbeitende der Caritas, der Integra und der Lebenshilfe Vorarlberg sortieren und reinigen im Anschluss die Gegenstände, die dann in den Shops der Institutionen zu deren Unterstützung wiederverkauft werden.