Saisonauftakt bei Vorarlberger Seilbahnen dank Schneekanonen

Bei den Vorarlberger Seilbahnen blickte man lange besorgt in die Wetterberichte. Nun hofft man auf beständig tiefe Temperaturen, das Wasser für die Beschneiung sei trotz Trockenheit vorhanden.

Im Interview mit dem ORF in “Vorarlberg heute” spricht Silvretta Montafon Geschäftsführer Peter Marko am Montag Abend über die schwierige Personalsituation im Wintertourismus. Bertram Klehenz, Technischer Leiter der Bergbahnen Gargellen, analysiert die aktuelle Schneesituation (ab 2:20 min. im Video).

Speicherteiche gut gefüllt

Aktuell sieht es für die Liftbetreiber zumindest in großen Höhen gut aus, bei der Silvretta Montafon laufen seit Tagen die Schneekanonen. Der Saisonauftakt ist jedoch bereits dieses Wochenende. Laut Geschäftsführer Martin Oberhammer seien auch im Montafon die Wasserspeicher für die Beschneiung gut gefüllt. “Die Trockenheit der Vormonate stellt kein Problem dar. Es fehlt jedoch grundsätzlich an ausreichend Kapazitäten für die Wasserspeicherung, Stichwort Speicherteich Schwarzköpfle“, erklärt Oberhammer gegenüber VOL.AT. Daher habe man in den vergangenen Tagen nur einen kleinen Teil der Pisten beschneien können.