So soll der Beschneiungsteich am Schwarzköpfle aussehen

Im Zuge der Detailplanungen zum Beschneiungsteich "Schwarzköpfle" im Skigebietsteil Nova in der Silvretta Montafon, gibt es nun weitere detailgetreue Visualisierungen des geplanten Projektes. Die Grünen bekräftigen weiterhin ihre Kritik am Beschneiungsprojekt.

Inzwischen gibt es weitere detailgetreue Visualisierungen des Teiches von vorne und in unterschiedlichem Füllstand, um zu veranschaulichen, wie sich der Teich nach Abschluss der Bauarbeiten in die Landschaft einfügt. „Wir planen nicht einfach einen Beschneiungsteich, sondern die Renaturierung in einen an die Umgebung angepassten Beschneiungsteich“, so Martin Oberhammer, Geschäftsführer der Silvretta Montafon. Derzeit liegt das Projekt beim Landesverwaltungsgericht. „Es gilt abzuwarten, wie das Landesverwaltungsgericht entscheidet. Wir sind aber optimistisch, dass wir schon bald mit der Umsetzung beginnen können“, so Oberhammer.

Speichersee bei Niedrigwasser ©Silvretta Montafon

Kooperation mit Natura 2000 Inzwischen hat die Silvretta Montafon einen Optionsvertrag mit der Salzburger Baufirma Stöckl abgeschlossen, die den Bau des Beschneiungesteiches im Falle einer positiven Entscheidung umsetzen wird. Zudem hat die Silvretta Montafon einen Kooperationsvertrag mit der Natura 2000 zur Unterstützung ihrer Projekte unterzeichnet.

Grüne sprechen von “Naturfrevel” „Der geplante Speichersee am Schwarzköpfle im Montafon ist ein völlig überdimensionierter Naturfrevel“, hält der Grüne Umweltsprecher Christoph Metzler an seiner Kritik an dem Beschneiungs-Projekt fest. Das würden die eindrücklichen Visualisierungen bei der heutigen Pressekonferenz vom Alpenschutzverein, Alpenverein, Naturfreunde, Naturschutzbund und Bürgerinitiative “AS LANGAT“ deutlich machen. „Es ist klar zu sehen: Dieser Speichersee wird eine tiefe Wunde in einem sensiblen und wunderschönen Naturraum hinterlassen, die nicht mehr zu heilen sein wird“, so Metzler weiter.

Tatsächlich stellen die Naturschützer den Speicherteich wesentlich anders dar als die Projektbetreiber:

Mit Maß und Ziel Die Grünen unterstützen die Kritik der Naturschutzvereine am geplanten Projekt. „Wir haben uns von Anfang an gegen dieses Beschneiungsprojekt ausgesprochen. Vorarlberg lebt vom Qualitätstourismus, nicht von Gigantomanie“, betont Metzler. Die Grünen sprechen sich für eine maßvolle Weiterentwicklung des Wintertourismus aus. „Wir sind nicht prinzipiell gegen Beschneiungen. Aber alles mit Maß und Ziel“, so Metzler.