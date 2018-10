So viel kosten die Skikarten in Vorarlberg

Die Skisaison steht schon wieder in den Startlöchern - VOL.AT hat einen Blick auf die Skikartenpreise geworfen.

Am Montag haben die Vorarlberger Skigebiete mit dem Vorverkauf der Saisonkarten begonnen und somit die Preise für die Skipässe für die kommende Wintersaison festgelegt. Durchschnittlich zahlen Vorarlberger 34 Euro für eine Tageskarte, Familienkarten für zwei Erwachsene und zwei Kinder kosten im Durchschnitt 93,50 Euro. Das günstigste Skigebiet Vorarlbergs ist in diesem Jahr Schuttannen Hohenems mit 14 Euro für eine Erwachsenen-Tageskarte. Mehr als 30 Prozent der Einnahmen eines Tickets werden für das Personal benötigt, rund 40 Prozent für Betriebskosten, Versicherungen, Materialaufwand, Instandhaltung, Beschneiung und Energie. Ein Viertel der Einnahmen werden in Form von Investitionen in die Skigebiete reinvestiert.