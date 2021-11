„Sag leise Servus“

Nach 90 Jahren ist das „Gantner-Lädele“ im Nenzinger Himmel Geschichte.

Mit nach eigenen Aussagen „lachendem und einem weinenden Augen“ haben sich Toni Gantner und Anita Frick dazu entschieden, das „Gantner-Lädele“ im Nenzinger Himmel zu schließen. „Die Nahversorgung im Tal wird durch die Agrargemeinschaft Nenzing weiterhin gesichert. Ein Neubau ist bereits im Plan, sodass 2022 die Versorgung sichergestellt wird.“ Toni Gantner blickt zurück auf 90 Jahre Geschichte: „Schon um 1930 betrieben Anton und Margarethe Gantner ein kleines Lebensmittelgeschäft in Nenzing mit Filialbetrieb im Nenzinger Himmel. In den 1950-er-Jahren übernahmen Reinelde und Guntram den Betrieb in Nenzing samt `Lädele´, das damals noch in `Fräschners Hütte´ untergebracht war.“ 1963 erfolgte dann der Neubau einer eigenen Hütte. Guntram Gantner betrieb nach dem Tod seiner Frau Reinelde im Jahr 1978 gemeinsam mit seinen Söhnen Toni, Herbert und Bruno das „Lädele“, bis es der älteste Sohn Anton Gantner dann im Jahr 1988 übernahm. Seit dem Jahr 2010 investierte auch seine Partnerin Anita Frick viel Kraft und Enthusiasmus in den Betrieb und kümmerte sich speziell um den „Himmelbetrieb“.