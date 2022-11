RSG-Millionenpleite: "Mussten acht Monate in Ferienwohnungen leben!"

Rene Wachter spricht über

seine Erfahrungen mit RSG

"Musste acht Monate in Ferienwohnungen leben"

"Letztlich musste ich gemeinsam mit meiner Partnerin insgesamt acht Monate in Ferienwohnungen ausharren, weil wir natürlich im Vertrauen auf die RSG unser Mietverhältnis aufgekündigt hatten. Mein gesamtes Hab und Gut wurde während dieser Zeit in Bludenz eingelagert, großer Dank gilt hier der Firma Wohnfloor, ohne die das Ganze nicht möglich gewesen wäre", erzählt Wachter im VOL.AT-Interview.

Außergerichtliche Einigung

"Schließlich konnten wir die Wohnung in Eigenregie fertigstellen und sind vor rund einem halben Jahr endlich eingezogen. Leid tut es mir um die zahlreichen Nachbarn, die nun vor vollendeten Tatsachen stehen. Dementsprechend groß ist die Wut, wenn man sich im Haus und den betroffenen Objekten in der Nachbarschaft umhört. Die Kritik richtet sich vor allem gegen den Geschäftsführer, der teilweise jungen Käufer das Blaue vom Himmel versprochen hat und sie letztlich um ihr Erspartes und den Traum der Schaffung von Eigentum gebracht hat", resümiert der geschädigte Wohnungsbesitzer.

"Grob fahrlässig, so kann man einfach nicht wirtschaften"

Auch die Ausrede, die Corona-Pandemie und die gestiegenen Kosten hätten dazu geführt, dass sich der Bau so verzögert habe, kann Wachter nicht so stehen lassen: "Wenn ich als Betriebswirt so kalkuliere, ist das grob fahrlässig oder aus Kalkül heraus. Es wird auch spekuliert, dass die RSG die durch den Verkauf eingenommen Gelder für die Fertigstellung eines anderen Projekts verwendet hat. So kann man einfach nicht wirtschaften."

Erste Gläubigerversammlung

am 19. Jänner

Die Verbindlichkeiten des Bauträgers mit Sitz in Bregenz belaufen sich nach Angaben mehrerer Kreditschutzverbände auf über zwei Mio. Euro, denen Aktiva in Höhe von etwa 600.000 Euro gegenüberstehen. Zu den genauen Ursachen des Vermögensverfalls gebe es noch keine Angaben, gegen den Schuldner seien aber etliche Exekutionen anhängig, hieß es. Vom Insolvenzverfahren sind 70 bis 80 Gläubiger betroffen.

Bei dem 2015 gegründeten Bauträger wurde bereits im Oktober Lukas Pfefferkorn als Zwangsverwalter eingesetzt, er wurde nun auch zum Insolvenzverwalter bestellt. Die am Freitag am Landesgericht Feldkirch erfolgte Eröffnung des Konkursverfahrens ging auf einen Gläubigerantrag zurück. Als Gesellschafter der RSG Wohnbau GmbH fungieren die Bodensee Plus Invest GmbH, die "forsite" IT Management Consulting und Entwicklung GmbH mit jeweils 40-prozentigem Anteil sowie Alexander Giesinger (20 Prozent), der auch Geschäftsführer ist. Die erste Gläubigerversammlung findet am 19. Jänner statt.