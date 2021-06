Rothosen-Urgestein Deniz Mujic verlässt FC Dornbirn

Offensivspieler Deniz Mujic verlässt den FC Mohren Dornbirn 1913 nach sieben Jahren in der Kampfmannschaft.

Dornbirn. Das 30-jährige Eigengewächs stammt aus dem Rothosen-Nachwuchs und war zwischen 2008 – 2010, in der Saison 2012/13 und seit Jänner 2019 insgesamt dreimal Teil der Kampfmannschaft. Mujic gewann zweimal die Regionalliga West und stieg jeweils in die 2. Liga auf. In den vergangenen zwei Saisonen bestritt er 46 Spiele in der 2. Liga und erzielte dabei neun Tore.