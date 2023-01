"Rotes Tor" in Rankweil wird zum Eisberg

Eis wohin man schaut ist vis a vis der Brücke zwischen Rankweil und Muntlix im Mittelpunkt.

RANKWEIL. Die klirrende Kälte und tagelange Minusgrade haben das sogenannte "Rote Tor" in Rankweil in einen regelrechten Eisberg verwandelt. Bleibt es noch länger so kalt, werden wohl bald die Eiskletterer aus dem In- und Ausland an der Frutz, nahe der Gemeindegrenze zum Zwischenwaser Ortsteil Muntlix, in Erscheinun treten. Das Rote Tor gleicht einem Eiskristall. Täglich pilgern viele Menschen aus dem ganzen Land um den Eisberg am Roten Tor in Rankweil hautnah zu beobachten. Das Rote Tor ist ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt zwischen den beiden Orten von Rankweil und Zwischenwasser.VN-TK