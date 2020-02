Rosen verteilen zum Valentinstag

Wer freut sich nicht über eine Rose am 14. Februar? Wir wollten den Vorarlbergern bereits vorab eine Freude bereiten und haben letzten Freitag, am Tag der Rose, in Bregenz Rosen verteilt.

Unser Reporter Medi war in Bregenz unterwegs und hat Rosen an die Vorarlberger verteilt.

Rosen für die Politik

Außerdem hat er auch dem Landhaus einen Besuch abgestattet, wo Medi der FPÖ und SPÖ Rosen vorbei gebracht hat, damit beide Parteien nach einem schwierigen 2019 einen besseren Start im neuen Jahr haben.

Drei Last-Minute-Tipps für den Valentinstag

Wer jetzt noch kein Geschenk für seinen Partner hat, kann mit kleinen Aufmerksamkeiten trotzdem punkten. Drei Ideen, die schnell umgesetzt werden können.

"Ist vielleicht gut für den Blumenhandel"

Verliebte schenken sich zum Valentinstag gerne Blumen. Oder sie unternehmen zusammen was Schönes. Der Brauch hat sich mittlerweile etabliert, zur Freude von Handel und Gastronomie. AFPTV hat sich auf Berlins Straßen umgehört, wie wichtig den Menschen der Valentinstag ist.