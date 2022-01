Rohbau der Mittelschule vor Fertigstellung

Die Generalsanierung und Erweiterung der Sportmittelschule Satteins liegt gut im Plan.

Nachdem im vergangenen Sommer der komplette Schulbetrieb in eine Containerschule beim Bauhof umzog, starteten auch schon die ersten Abbrucharbeiten an der Satteinser Mittelschule. So wurde neben dem ehemaligen Hallenbad auch der Lehrertrakt, die Werkräume und der Mehrzwecksaal abgetragen. In weiterer Folge konnten die Bauarbeiten größtenteils planmäßig durchgeführt werden und so soll bis Ende Februar die Fertigstellung der Rohbauarbeiten beim Neubau erfolgen. „Im Obergeschoss des Neubaus wird die Schulverwaltung angesiedelt sein und im Erdgeschoss werden Sonderklassen wie EDV, Physik und Werkräume untergebracht“, so Gert Mayer zur neuen Raumaufteilung.