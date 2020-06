Röthis komplettiert Kader

Bei den Fußballern des SC Röthis steht der Kader für die kommende Saison in der VN.at Eliteliga.

Nachdem die Röthner die Meisterschaft in der VN.at Eliteliga auf Rang sechs abschlossen, trainieren die Kicker rund um das Trainergespann Dominik Visintainer und Mario Bolter bereits für die neue Saison, welche im Herbst wieder starten sollte. Dazu konnte auch der Kader verstärkt werden und mit Wendelin Seher wechselt ein junges Talent vom FC Klostertal ins Vorderland. Zweiter Neuzugang in Röthis für die kommende Saison ist der Mittelfeldspieler Juri Topalovic vom FC Nenzing. „Damit konnten wir unser Team für die kommende Saison mit zwei jungen Spielern verstärken und somit steht unser Kader für die neue Meisterschaft in der VN.at Eliteliga“, so der sportliche Leiter der Röthner, Christian Summer. MIMA