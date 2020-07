Riesiger Twitterhack - Konten von Musk, Bezos & Co. geknackt

Unbekannte Hacker haben sich Zugriff auf die Twitter-Konten von US-Prominenten verschafft. Ebenfalls unter den Opfern: Ex-Präsident Barack Obama oder Kim Kardashian West.

San Francisco (AP) — Unbekannte Hacker haben sich Zugriff auf die Twitter-Konten von amerikanischen Prominenten wie Barack Obama, Präsidentschaftskandidat Joe Biden und Amazon-Chef Jeff Bezos verschafft, um dubiose Bitcoin-Deals anzubieten. Twitter teilte am Mittwoch (Ortszeit) mit, dass man von einem "Sicherheitsvorfall" wisse, der sich auf Konten des Kurznachrichtendiensts auswirke. Eine Untersuchung laufe bereits, in Kürze werde über den Stand der Dinge informiert, ergänzte das Unternehmen mit Sitz in San Francisco.