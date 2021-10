Rhenus Quartett „Russische Begegnungen“

Das Quartett spielt am Sonntag, den 10. Oktober 2021 um 17.00 Uhr in der Villa Falkenhorst in Thüringen.

Kennengelernt haben sich die Mitglieder des Rhenus Quartett durch rege Konzerttätigkeiten in verschiedensten Besetzungen im In- und Ausland. Sie fassten im letzten Jahr gemeinsam den Entschluss, sich der Königsdisziplin der Streicherkammermusik zu widmen: dem Streichquartett! Der Reiz dieses neugegründeten Ensembles liegt darin, die Erfahrungen der vier Musiker in renommierten Berufsorchestern, in Kammermusikformationen, als Solisten und als Pädagogen zu vereinen und für das gemeinsame Musizieren auf höchstem Niveau zu nutzen.

Programm:

Alexandr Borodin (1833-1887): Streichquartett Nr.2 in D-Dur

Allegro moderato Scherzo (Allegro) Notturno (Andante) Andante-Vivace

Ludwig van Beethoven (1770-1827): Streichquartett op.59 Nr.1 in F-Dur („Rasumovsky“)

Allegro Allegretto vivace e sempre scherzando Adagio molto e mesto Allergo (Theme russse)