Rettungsaktion: Zwei Kinder aus der Frödisch gerettet

Zwei Kinder im Alter von 11 und 13 Jahren mussten am Mittwoch von Rettungskräften geborgen werden, als aufgrund des Starkregens der Wasserpegel der Frödisch flutwellenartig anstieg.

Am Mittwoch verbrachten zwei Kinder im Alter von 11 und 13 Jahren den Nachmittag am Ufer der Frödisch, etwa 100 Meter oberhalb der Frutzmündung. Aufgrund des kurzen Starkregens stieg der Wasserpegel der Frödisch flutwellenartig an, weshalb die beiden am Ufer eingeschlossen wurden.