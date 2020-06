Red Bull Salzburg weiter auf Meisterkurs

Salzburg jubelte im heutigen Topspiel gegen den LASK über einen 3:1-Heimsieg und kann wohl langsam für die Meisterfeier planen.

Vor dem Corona-Neustart deutete alles auf ein Duell zwischen Salzburg und dem LASK um den Meistertitel hin, doch die Linzer brachten sich durch den Punkteabzug aufgrund der Missachtung der Corona-Vorschriften schon vor dem ersten Spiel ins Hintertreffen. Da nach dem Re-Start auch die Ergebnisse nicht passten, ist der LASK längst aus dem Titelrennen. Dennoch wollten die Linzer heute in Salzburg zeigen, dass es unter normalen Umständen durchaus spannend hätte werden können.

Im Spiel selbst sorgten die Salzburger aber früh für klare Verhältnisse. Szoboszlai (8.) und Daka (11.) nutzten die schwache Linzer Startphase zu einem frühen 2:0. In weiterer Folge entwickelte sich eine deutlich offenere Partie mit guten Möglichkeiten auf beiden Seiten. Insgesamt waren die Salzburger einem dritten Treffer dennoch näher, als die Linzer dem Anschlusstreffer. Da aber weder das eine, noch das andere passierte, ging es mit dem verdienten 2:0 für die Hausherren in die Pause.

Anschlusstreffer bringt Spannung

Nach der Pause kam der LASK durch Jungstar Raguz schnell zum 2:1-Anschluss (56.), was wieder Spannung in das Spiel brachte. Die Gäste schienen durch diesen Treffer wieder Hoffnung zu schöpfen und drückten die Salzburger teilweise in die eigene Hälfte, ein Treffer wollte dennoch nicht gelingen. Auf der anderen Seite brachten die wenigen Entlastungsangriffe der Bullen keine zwingenden Chancen mehr.