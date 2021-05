Red Bull holt Mercedes-Ingenieure für Motorenprojekt

Das Formel-1-Team Red Bull setzt beim zukünftigen Bau von eigenen Motoren auch auf bisherige Führungskräfte des Rivalen Mercedes.

"Die besten Köpfe zusammenbringen"

Außerdem kündigte Red Bull vor dem Großen Preis von Spanien am Sonntag (15.00 Uhr) in Montmelo bei Barcelona eine weitere hochrangige Verpflichtung an, wollte den Namen des neuen Leiters für mechanische Entwicklung aber noch nicht nennen. "Wir wissen, dass man Erfolg nur dann haben kann, wenn man die besten und klügsten Köpfe zusammenbringt, ihnen die richtigen Werkzeuge zur Verfügung stellt und ihnen das richtige Umfeld schafft, in dem sie sich entfalten können", betonte Red-Bull-Teamchef Christian Horner.