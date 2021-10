Raum für Entwicklung

In Nüziders wurde der Bildungscampus feierlich eröffnet. Platz gibt es nicht nur für Kids.

„Es sind so tolle, helle Räume mit viel Holz.“ „Der Spielplatz ist so cool.“ „Es ist wie ein Fünf-Sterne-Hotel – nur ohne Betten.“ Martina, Elia, Sophie und ihre Freundinnen brachten gleich zu Beginn der feierlichen Eröffnung des Bildungscampus Nüziders auf den Punkt, dass sie von ihrer neuen Schule restlos begeistert sind. Drei Jahre lang wurde gebaut, der Entwicklungsprozess wurde aber weit vorher gestartet: Raumprogramme und Nutzungskonzepte wurden definiert, neben dem Kindergarten und der Volksschule sind auch die Schul- und öffentliche Bibliothek sowie die Mittags- und Tagesbetreuung integriert. Auch eine große Kletterhalle, das neue Probelokal für die Sonnenberger Harmoniemusik sowie die Räumlichkeiten für die Musikschule Walgau sind Teil des Campus und erfüllen ihn mit Leben. „Wir wollten einen Platz schaffen, an dem sich Kinder möglichst gut entwickeln können. Es war für uns ein gewaltiges Mammut-Projekt, aber das Ergebnis kann sich sehen lassen“, ist Bürgermeister Peter Neier zufrieden.