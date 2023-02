Rankweiler Umzug brach alle Rekorde

Neuer Zuschauer- und Rekord an Aktiven im Spektakel in der Marktgemeinde.

Der diesjährige Rankweiler Faschingsumzug sprengte den Rahmen. Noch nie soviele Aktive und Zuschauer verwandelten bei frühlingshaften Temperaturen das Zentrum in der Marktgemeinde Rankweil in eine Partymeile. Die fünfte Jahreszeit in Rankweil verzeichnet einen neuen gewaltigen Rekord an Aktiven und Zuschauer.Mehr als 15.000 Besucher entlang der Umzugsstrecke und 2500 (!) aktive Mäschgerle sorgten für etwas noch nie dagewesenes und eine Megastimmung. Die zahlreichen Verpflegungsstände mit den vielen Mitarbeitern vom Rankweiler Hof mit den Geschäftsführern Roland und Martina Vith, der Bürgermusik Rankweil und Obfrau Isolde Gögele an der Spitze, dem Alten Kino, dem Restaurant Marktplatz mit Chef Simon Scherl um nur einige zu nennen hatten alle Hände voll zu tun um den Gästen Getränke und kulinarische Köstlichkeiten bestmöglich zu servieren. Zusammen mit Rankweiler Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall und Närrisches Kleeblatt Obfrau Monika Dobler haben Vizebürgermeister Andreas Prenn und die vier Rankweiler Gemeinderäte Karin Reith, Alejandro Schwaszta, Helmut Jenny und Klaus Dieter Pirker den Kindern schnell am vorbeigehen viele Süßigkeiten in die Hände übergeben.