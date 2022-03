Rankweil mit neuem Erscheinungsbild

Rankweil hat gemeinsam mit dem „Design- und Kommunikationsbüro Sägenvier, Unternehmensberater Stefan Hagen sowie Vertreter*innen aus der Bevölkerung ein neues Erscheinungsbild entwickelt, welches nun nach und nach umgesetzt wird.

„Es war an der Zeit, den nicht mehr zeitgemäßen Auftritt von Rankweil zu überarbeiten. Dabei ging es uns aber nicht nur um Schrift, Bilder, Farben, Formate oder Vorlagen. Es ging uns darum, zu klären, wofür die Marktgemeinde Rankweil steht und wie sich diese Haltung in eine sichtbare Form gießen lässt“, erklärt Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall die Idee dazu. Um vorab die Frage der Haltung von Rankweil zu klären, fanden drei Workshops in der Postgarage Dornbirn unter Leitung von Stefan Hagen statt. Dabei machten sich Vertreter*innen aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Gastronomie, Jugend, Soziales und Vereine Gedanken darüber, was das neue Erscheinungsbild über die Gemeinde aussagen soll. Diese Ansichten wurden gesammelt, gefiltert und zu einem in Vorarlberg einzigarten Erscheinungsbild verdichtet.