Rankweil eröffnet neues Bahnhofsareal

Am Samstag, 7. September 2019, wird die neue Mobilitätsdrehscheibe Rankweil feierlich eröffnet. Insgesamt wurden rund 36 Mio. Euro in den Verkehrsknotenpunkt investiert.

Nach dem Spatenstich im Mai 2015 konnte im Herbst des Vorjahres der Bahnhof fertiggestellt werden, nun sind auch die Arbeiten am Vorplatz abgeschlossen. Ein Grund zu feiern, freut sich die Rankweiler Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall: „Hell, modern, barrierefrei und innovativ: Unser neues Bahnhofsareal hat für die rund 5.500 NutzerInnen viel zu bieten. Die Möglichkeiten, verschiedene Verkehrsmittel miteinander zu kombinieren, wurden weiter verbessert.“

Stellflächen für Fahrräder, Autos, Mopeds sowie eine „Kiss & Ride“-Zone (für kurzes Anhalten) erleichtern die An- und Abfahrt vom und zum Bahnhof. Auch das Angebot, ein Elektroauto von Caruso Carsharing auszuleihen, soll zur Stärkung der sanften Mobilität beitragen: „Als e5-Gemeinde ist es uns wichtig, den BürgerInnen attraktive Möglichkeiten der umweltbewussten Fortbewegung anzubieten. Die Mobilitätsdrehscheibe Rankweil ist diesbezüglich eine wichtige Investition in die Zukunft“, ist Gemeinderat Christoph Metzler überzeugt.

Vorplatz ist Begegnungszone

Zukunftsträchtig ist auch die neue Begegnungszone am Vorplatz, in der alle VerkehrsteilnehmerInnen gleichberechtigt sind – ob Fußgänger, Skater, Rad- oder Autofahrer. Das Tempolimit liegt bei 20km/h, es gelten die allgemeinen Vorrangsregeln. „Die Begegnungszone schult die gegenseitige Rücksichtnahme und trägt wesentlich zur Verkehrsberuhigung und damit auch zur Lebensqualität in Rankweil bei“, verdeutlicht Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall.