Rankler Semesterferienprogramm heuer digital

Das Semesterferienprogramm der Marktgemeinde Rankweil und der Stadt Feldkirch findet heuer von 6. bis 14. Februar vorwiegend digital statt. Anmeldungen sind ab sofort möglich. Zudem gibt es erstmals eine Ferien-Challenge mit attraktiven Preisen.

Den besonderen Umständen entsprechend präsentiert sich das heurige Semesterferienprogramm in neuer und doch bekannter Form: Beliebte Angebote wie Töpfern, Kochen oder Tanzkurse von Hip Hop bis Zumba finden auch in diesem Jahr statt – ebenso am Programm stehen Kinderyoga, Kinderkino, Kalligrafie, ein Batik-Workshop, ein Minecraft-Spielenachmittag sowie eine LAN-Party. Die Kurse bzw. Angebote werden online abgehalten, das Zubehör wird in vielen Fällen von den Veranstaltern zur Abholung bereitgestellt.