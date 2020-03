Prognosen: Biden gewann Vorwahlen in Florida und Illinois

Bei den Präsidentschaftsvorwahlen der US-Demokraten setzt sich Favorit Joe Biden immer weiter von seinem Rivalen Bernie Sanders ab. Der frühere Vizepräsident gewann am Dienstag Prognosen zufolge die von der Coronavirus-Krise überschatteten Vorwahlen in den Bundesstaaten Florida und Illinois.

Bei den Vorwahlen der Demokraten wurde am Dienstag in Florida, Illinois und Arizona abgestimmt. Ergebnisse aus Arizona standen zunächst noch aus. Die ebenfalls geplante Vorwahl in Ohio war wegen der Ausbreitung des Virus in letzter Minute vom dortigen Gouverneur abgesagt worden.