Profi-Triathletin Bianca Steurer spricht über ihre Megasaison

Die 32-jährige Schwarzenbergerin qualifizierte sich für den Ironman Hawai und die Weltmeisterschaften in Nizza.

Livetalk mit Bianca Steurer

Das mit Abstand erfolgreichste Jahr bestreitet die sympathische Schwarzenbergerin Bianca Steurer auf der weltweiten Triathlonszene. Die 32-jährige Wälderin qualifizierte sich mit starken Leistungen für die 70.3 Triathlon Weltmeisterschaften in Nizza am 7. September und 12. Oktober für den Ironman Hawaii. Im Ironman St. Pölten wurde Bianca Steurer heuer sensationell Zweite und im Ironman Luxemberg starke Vierte. Vor dem 8. Trans Vorarlberg Triathlon, wo sie als Titelverteidigerin an den Start gehen wird, erzählt sie im VOL.AT Livetalk warum es ausgerechnet heuer so gut läuft.