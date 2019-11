Prinzenpaar aus den Rauchschwaden

Höchster Fasnatzunft präsentierte Brandbekämpfer Alex samt Manuela als 52. Hostedeprinzenpaar

Dichte Rauchschwaden vermochten es am 11.11. nicht, die Kür des neuen Prinzenpaares von Hostede zu verhindern. Vielmehr bekämpfte Alexander Blum samt Lakai Christoph erfolgreich den „Brand“ des Narrenschiffes, seine Manuela hatte versicherungstechnisch alles im Griff.

Erstmals begrüßte am Montag Sandra Weinhandl als neue Präsidentin der Fasnatzunft die vielen Gäste auf dem Kirchplatz. Mit Schalmeienzug und Garde zogen auch Zunftmitglieder ein, ebenso das scheidende Prinzenpaar Renato und Susanne. Nach etlichen Irritationen um ein fälschlich nominiertes Prinzenpaar sowie dem „Feuer“ im Höchster Narrenschiff war klar: 52. Prinzenpaar von Hostede sind Alexander Blum und seine Manuela. Kunstschmied und Feuerwehr-Zugskommandant Alex hatte zuvor, unterstützt durch seinen Lakai Christoph Lang, den „Schiffsbrand“ erfolgreich gelöscht. Beide sind aktive Mitglieder der Feuerwehr Höchst. Das gab Jubel und etliche „Narro hoi!“ Rufe. Jonny Tuppen und Reinhard Brunner sorgten als erfahrene Moderatoren auch in den Rauchschwaden für Überblick, selbst als sie gar nix mehr sehen konnten. Weil die Zunft am Kirchplatz Getränke und Imbiss anbot, blieben etliche Närrinnen und Narren gerne zur Mittagspause beisammen.