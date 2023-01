Prinz Harry träumte von einer Karriere als Skilehrer in Lech am Arlberg

Prinz Harry (38) träumte während seiner Schulzeit davon, in Österreich Skilehrer zu werden.

Der Brite schrieb in seinen kürzlich erschienenen Memoiren von seinem ungewöhnlichen Berufswunsch. "Ein Teil von mir wollte wirklich etwas vollkommen Unerwartetes machen, etwas, bei dem jeder in der Familie, im ganzen Land aufhorchte und sagte: Was zum ...", heißt es in seiner Autobiografie "Spare" (deutsch: "Reserve").

Wieso der britische Prinz beinahe zum Wahl-Vorarlberger wurde

Während seiner Zeit in der Eliteschule Eton machte sich Harry Gedanken über seine berufliche Zukunft. Zunächst dachte er daran, in einem Ski-Resort in Lech am Arlberg zu arbeiten, "in das Mummy immer mit uns gefahren war". Er hätte so schöne Erinnerungen an die Zeit in dem Ort mit seiner 1997 verstorbenen Mutter, Prinzessin Diana, gehabt.