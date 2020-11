Polizei zog rumänischen Sattelzug aus dem Verkehr

Endstation für den desolaten Lkw war in Rankweil. Ganze 13 Mängel des Fahrzeuges fielen laut Polizei in die Kategorie "Gefahr im Verzug".

Die Vorarlberger Polizei hat am Dienstag in Rankweil im Zuge einer Schwerverkehrsüberwachung auf der Rheintalautobahn (A14) einen Sattelzug wegen gleich 16 gravierender Mängel aus dem Verkehr gezogen. 13 der Beanstandungen fielen in die Kategorie "Gefahr in Verzug", drei der Mängel wurden als "schwer" beurteilt, so die Polizei über das gestoppte Fahrzeug. Die Weiterfahrt wurde bis zur Reparatur der Mängel untersagt.