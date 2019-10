Polizei stellt neue Regeln gegen diebische Bettler auf

Nachdem am vergangenen Wochenende erneut durch Bettler Diebstähle und Einschleichdiebstähle begangen wurden, warnt die Polizei wiederholt zur besonderen Wachsamkeit.

Vor wenigen Tagen gingen die Bettler zu zweit vor: Ein Bettler läutete am Freitag (18. Oktober) in Thüringen an der Haustüre eines Wohnhauses und fragte nach Arbeit. Dabei gelang es ihm, die 86-jährige Bewohnerin von der Haustüre wegzulocken, um dieser evtl. durchzuführende Arbeit aufzuzeigen. Währenddessen schlich sich die zweite Person (weiblich) ins Haus, wobei es ihr gelang, eine abgelegte Geldbörse zu stehlen.