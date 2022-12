Polen ohne Angst vor Frankreich

Polens Nationalmannschaft will gegen Fußball-Weltmeister Frankreich taktisch anders als gegen Argentinien agieren - was auch Weltfußballer Robert Lewandowski freuen dürfte.

"Gegen Frankreich zu spielen bedeutet, dass wir davon träumen müssen, Tore zu erzielen", sagte Trainer Czeslaw Michniewicz am Samstag. Gegen Argentinien hatte der defensive Ansatz beim 0:2 für den ersten Achtelfinal-Einzug seit 36 Jahren genügt. Gegen den Weltmeister um Kylian Mbappé genüge das nicht. "Wir müssen die Stürmer besser in Position bringen. Normalerweise schießt man keine Tore aus der eigenen Hälfte", sagte Polens Coach.

"Wir müssen alles vergessen, was in der Gruppe war", forderte der Coach. Frankreich sei ein ähnliches Team wie Argentinien, vielleicht aufgrund der personellen Möglichkeiten sogar noch stärker. "Sie sind der Weltmeister. Wenn wir gegen Frankreich gewinnen, können wir auch der nächste Weltmeister werden." Nach jedem Training ließen die Polen laut Michniewicz Elfmeter trainieren, was dem Team für den Fall der Fälle am Sonntag (16.00 Uhr) im Al-Thumama-Stadion zugutekommen soll.