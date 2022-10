Pioneers mit knapper Heimniederlage gegen Haie

Die Innsbrucker gewinnen das Westderby in der Vorarlberghalle mit 3:2.

Nach dem ersten Auswärtserfolg in Linz wollte der Liganeuling auch heute im Westderby gegen Innsbruck in eigener Halle wieder anschreiben. Am Ende sollten die Punkte aber mit den Haien zurück über den Arlberg gehen.