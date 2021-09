Pfarrhaus lädt zum Flohmarkt

Exklusive Gegenstände aus dem Pfarrhaus können am kommenden Samstag erworben werden.

Weiler . Nachdem vor rund zwei Jahren das Pfarrhaus in Weiler umfangreich saniert wurde, lädt die Pfarre am kommenden Samstag, 11. September nun zum, bereits lange geplanten Pfarrhaus-Flohmarkt ein.

Im Jahr 2019 wurde das Pfarrhaus in Weiler für rund eine Million Euro generalsaniert. Neben einer neuen Außenverkleidung wurde das Gebäude auch im Innenbereich komplett saniert und teilweise neu eingerichtet. Dabei musste vor Beginn der Sanierungsarbeiten das 125 Jahre alte Pfarrhaus ausgeräumt und leer gemacht werden. Einiges davon konnte in weiterer Folge zwar im renovierten Pfarrhaus weiterverwendet werden, vieles wird nun allerdings beim Pfarrhaus-Flohmarkt am kommenden Samstag, 11. September ab 16 Uhr zum Verkauf angeboten. „Neben verschiedenen Büchern, Mobiliar, Fenster und Läden wartet auch Sakrales und Kurioses. Die Verkaufserlöse werden zur Finanzierung der Renovierung des Pfarrhauses verwendet“, lädt Kurt Ludescher vom Pfarrkirchenrat ein. Auch für die Bewirtung ist bestens gesorgt – bei Schlechtwetter findet der Flohmarkt im Gemeindesaal Weiler statt.