Panzer voller Luft - Attrappen finden reißend Absatz

Der Krieg in der Ukraine lässt nicht nur die Nachfrage nach Waffen steigen, sondern auch die nach Attrappen.

Aufblasbare Panzer, Kampfflugzeuge und Kanonen der tschechischen Firma Inflatech finden reißenden Absatz. Ob sie auch in der Ukraine eingesetzt werden, wollte Geschäftsführer Vojtech Fresser am Montag nicht sagen. Allerdings habe das Geschäft im vergangenen Jahr um mehr als 30 Prozent zugenommen.

100-Kilo-Panzer aus Kunstseide

"Wenn man kein Fernglas zur Hand nimmt, kann man aus 150 bis 200 Metern Entfernung nicht mehr unterscheiden, ob es sich um echte Technik oder eine Attrappe handelt", sagt Fresser. Viel wichtiger sei es indes, die Wärme- und Radarsignatur vorbildgetreu nachzuahmen. Wie genau das geschieht, will er nicht verraten. Nur so viel: Eine eigens konstruierte Vorrichtung sorge dafür, dass die Bereiche warm seien, die warm sein sollten.

Ein Köder für den Feind

150 Millionen Euro Umsatz

Angefangen hatte das Unternehmen 2014 als Garagenfirma, die zeitweise auch Hüpfburgen für Kinder herstellte. Dass zwei seiner Mitgründer ursprünglich aus Russland stammen, sieht Fresser nicht als Problem an. Sie seien längst in Tschechien integriert. Geliefert wird an Nato-, EU- und Partnerstaaten. Inzwischen habe die Firma 20 Mitarbeiter - bald sollten es doppelt so viele sein. Für dieses Jahr rechne man mit einem Umsatz von mindestens 150 Millionen Euro. In der strukturschwachen Region an der Grenze zu Sachsen ist das viel Geld.