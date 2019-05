Ominöse Armbrust-Tote: Die Mordwaffen stammen wohl aus Österreich

Laut einem "Bild"-Bericht wurden die Mordwaffen offenbar in Österreich gekauft. Die drei Toten in Passau sollen von Österreich aus nach Hause gereist sein. Die Identität der zwei toten Frauen in Wittingen steht inzwischen auch fest.

Drei Leichen im bayrischen Passau, zwei weitere Leichen in Wittingen in Niedersachsen. Alle fünf wurden mit Armbrust-Waffen getötet. Die Mord-Waffen könnten österreichischer Herkunft sein. Wie die “Bild” berichtete, wurden die Mordwaffen offenbar in Österreich gekauft. Die drei Toten in Passau sollen sich außerdem gerade auf dem Nachhauseweg von Österreich befunden haben. Genauere Angaben – z.B. wann und wo die Waffen erworben wurden bzw. von welchem Ort in Österreich die Opfer in Richtung Heimat aufbrachen, fehlen in dem Bericht. Die zwei Frauen von Wittingen sind identifiziert

Im mysteriösen Fall ist inzwischen auch die Identität der beiden tot in Niedersachsen gefundenen Frauen geklärt. Bei der einen Toten in Wittingen handelt es sich um die 35 Jahre alte Lebenspartnerin der 30-Jährigen, die in Passau starb. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Die zweite in Wittingen entdeckte Tote ist eine 19-Jährige, die in dem Ort gemeldet war. In welcher Beziehung sie zu dem Frauenpaar stand, war zunächst unklar.

Die Leichen wurden am Dienstag obduziert. Es gebe keine Hinweise auf äußere Gewalteinwirkungen, sagte ein Polizeisprecher. Die 35-Jährige war ihm zufolge Grundschullehrerin, die 30-Jährige Bäckerei-Verkaufsleiterin.

Der Tote in Passau betrieb einen Mittelalter-Laden Der 53-jährige Mann aus Passau war den Angaben zufolge Chef eines Mittelalter-Ladens in Hachenburg (Rheinland-Pfalz). Offenbar verkauft der Mann in seinem Laden nicht nur Met, Messer und Schwerter, sondern unterrichtete Interessierte auch im Schwertkampf. Seinen Arm zieren mittelalterliche Alchimisten-Symbole. Alle drei Toten aus der Pension in Passau waren außerdem Mitglieder einer Ritterturnier-Liga.