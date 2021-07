Olympia: Ländle-Segler weit weg von Medaille

Benjamin Bildstein/David Hussl haben am Freitag in der olympischen Segelregatta vor Enoshima den Turnaround nicht geschafft.

Bildstein enttäuscht

Am Samstag sind alle drei österreichischen Boote am Start. Während Bildstein/Hussl und Frank/Abicht mit drei Rennen ihre Eröffnungsserie beenden, starten Thomas Zajac/Barbara Matz (Nacra17) in die zweite Hälfte der Fleet-Races. In allen drei Klassen ist der jeweils erste Start für 5.05 Uhr MESZ angesetzt.