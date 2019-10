ÖVP wächst deutlich und liegt in Bizau weiter auf dem ersten Platz

Die ÖVP hat in Bizau ihren Spitzenplatz verteidigt. Das Ergebnis von 65,87 Prozent bedeutet einen deutlichen Zuwachs um 8,88 Prozentpunkte. Weit dahinter liegen mit 49,08 Prozentpunkten Abstand abgeschlagen die Grünen mit 16,79 Prozent (plus 3,84 Prozentpunkte). 7,38 Prozent der Wähler machten ein Kreuzerl für die FPÖ. Damit bauten die Freiheitlichen drastisch um 10,24 Prozentpunkte ab und fielen von Platz zwei auf den dritten Platz zurück.

Viertstärkste Partei in Bizau sind die NEOS. Das Minus von 3,9 Prozentpunkten bedeutet einen Rückgang auf 6,64 Prozent für die Pinken. Die SPÖ blieb so gut wie gleich, die Sozialdemokraten erlangten 0,74 Prozent. Die übrigen kandidierenden Listen erzielten insgesamt 2,58 Prozent. In Bizau waren 784 Personen wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung war mit 69,26 Prozent hoch, von den 543 abgegebenen Stimmen waren 542 gültig.