ÖVP bleibt stärkste Partei in Buch

Auch 2019 ist die ÖVP stärkste Partei in Buch. Die Volkspartei konnte 56,73 Prozent einfahren, das ist zwar um 1,11 Prozentpunkte weniger als 2014, genügte aber, um ganz oben zu bleiben. Auf dem zweiten Platz liegt erneut die FPÖ mit 16,96 Prozent. Gegenüber der Landtagswahl 2014 ist das allerdings ein drastischer Rückgang um 11,42 Prozentpunkte. Der Abstand zur führenden Partei ist mit 39,77 Prozentpunkten groß. 11,7 Prozent der Wähler stimmten für die Grünen. Die Ökopartei heimste zusätzliche 5,75 Prozentpunkte ein.

Ex aequo liegen dahinter die NEOS sowie die SPÖ mit 4,68 Prozent: Die Pinken legten in Buch etwas zu (0,9 Prozentpunkte), auch die Sozialdemokraten lukrierten einige zusätzliche Stimmen (plus 0,9 Prozentpunkte). Die übrigen kandidierenden Listen erzielten insgesamt 5,26 Prozent. In Buch waren 464 Personen wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung war mit 74,14 Prozent hoch, von den 344 abgegebenen Stimmen waren 342 gültig.