Österreich unterliegt gegen Titelverteidiger Spanien

ÖHB-Team belohnt sich nicht für eine starke Leistung gegen den amtierenden Europameister und verliert mit 26:30

Im zweiten Spiel der Hauptrunde traf das österreichische Handballnationalteam auf den amtierenden Europameister Spanien. Die ÖHB-Sieben ging trotz des überraschenden Erfolges gegen die Iberer in Dornbirn im vergangenen Jahr natürlich als krasser Außenseiter in diese Partie. Damals hatte Teamchef Ales Pajovic sein Debüt gefeiert.

Österreich hielt gegen das Weltklasseteam sehr gut dagegen, es entwickelte sich in den ersten 30 Minuten ein offener Schlagabtausch. Nicht auf Topniveau agierten hingegen die dänischen Referees, die in umstrittenen Situationen zumeist zu Gunsten der etablierten Spanier entschieden. So auch in Minute 26, als Lukas Herburger mit der roten Karte des Feldes verwiesen wurde. Die Unparteiischen entschieden sich nach Konsultation des Videobeweises schließlich für den Ausschluß des Kreisläufers.