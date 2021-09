Österreich erleidet herben Rückschlag in WM-Quali

Die ÖFB-Elf verliert in Israel nach fehlerhafter Vorstellung mit 2:5, lässt wichtige Zähler im Kampf um Platz zwei liegen.

Nach dem mühsamen Pflichtsieg in Moldawien war das ÖFB-Team heute beim Gastspiel in Israel auf die nächsten Punkte aus. Mit Philipp Mwene gab es einen Startelf-Debütanten.

In dieser Tonart sollte es weitergehen, Israel blieb gnadenlos effizient. Während die Österreicher in Person von Arnautovic, Baumgartner und Schöpf zum Teil gute Chancen vorfanden, traf auf der Gegenseite Zahavi sogar zum 3:0 (33.).

In weiterer Folge kam die rot-weiß-rote Auswahl auch nicht mehr zu vielen Gelegenheiten wie zuvor und so besorgte Zahavi mit seinem Treffer in Minute 90 den 2:5-Endstand. Diese bittere Niederlage bedeutet im Kampf um Gruppenplatz zwei einen herben Rückschlag. Israel agierte überaus effizient und bestrafte österreichische Fehler eiskalt. Am Dienstag steigt das Heimspiel gegen Schottland.