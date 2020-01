Ökologisierung und Wirtschaft: Zahlreiche Fragezeichen

Für die Wirtschaft bleiben bei der geplanten Ökologisierung des Steuersystems auch Wochen nach dem türkis-grünen Regierungsstart viele Fragezeichen.

Fest stehen Entlastungspakete für Arbeitnehmer und Unternehmen, wie etwa die Senkung der Körperschaftssteuer. Weitere Maßnahmen werden erst in einer Taskforce erarbeitet. Stefan Daubrawa und Helga Lazar vom ORF-"Report" beleuchten die Suche nach dem gemeinsamen Nenner von Ökonomie und Ökologie. (im Video)

Harald Mahrer, Präsident der Wirtschaftskammer Österreich (WKO), hat für die ÖVP an den türkis-grünen Koalitionsverhandlungen maßgeblich mitgewirkt. Im ORF-"Report" erläutert Mahrer, was die Öko-Pläne der Regierung in der Praxis bedeuten.