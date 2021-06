Nur mit Kugeln und ohne Löcher

Vorarlbergs Kegler laden zum Schnuppertraining ein und wollen junge Sportler dazu gewinnen.

Dass Kegeln Spaß macht, ist allgemein bekannt. Es findet in geselligem Rahmen statt und ist mit vielen Erfolgserlebnissen verbunden. Die meisten Leute verwenden die Kugeln mit den beiden Haltelöchern. Diese Lochkugeln können aus dem Stand gespielt werden, und das ist sehr bequem. Deshalb ist es kaum zu glauben, dass man Kegeln auch als Sport betreiben kann. Sollte man aber. Denn das Sportkegeln spielt sich in einem anderen Level ab, als ein Kegelabend unter Kumpels.

Das Training mit einem ausgebildeten Trainer, der einem den richtigen Anlauf beibringt und mögliche Fehler abgewöhnen kann, ist sehr wichtig. Körperliche sowie mentale Fitness tragen zu guten Leistungen und Erfolgen bei den Wettkämpfen bei. Es gibt jedoch keine Altersgrenze, Sportkegeln zu lernen und aktiv zu betreiben. In der Regel trainieren die Vereine mindestens ein Mal pro Woche und haben zusätzlich noch Spieltermine in der Meisterschaft. Für jeden Athleten, ob groß/klein, männlich/weiblich, gibt es einen Platz in einer Mannschaft und Liga pro Spielrunde, sobald er einen Spielerpass hat. So sind sogar ganze Familien bei den Sportkegelvereinen gut aufgehoben. Das gemeinsame Hobby ist auch für das Familienleben eine Bereicherung.