Nur 750 Fans dürfen Wälder El Clasico in der Junkerau sehen

Der Vorarlbergligaschlager Egg und Bizau im Bregenzerwald hätte wohl 2000 Zuschauer ins Stadion gelockt

Der Liveticker mit Fotos, Videos vom Spiel FC Egg vs FC Bizau

„El Clasico“ heißt es heute am Sportplatz Junkerau. Um 16 Uhr wird der Vorarlbergligaschlager zwischen dem noch ungeschlagenen Tabellenzweiten FC Egg und dem Dritten FC Bizau angepfiffen. Nur 750 Besucher auf reservierten Sitzplätzen dürfen das Spitzenspiel im Stadion in Egg vor Ort beobachten und seinem Lieblingsklub die Daumen drücken. Es wären höchstwahrscheinlich bis zu 2000 Zuschauer zu diesem Leckerbissen gekommen.

Dem Klub FC Egg entsteht dadurch ein großer finanzieller Schaden. Weniger Fans bedeutet auch weniger Umsatz in der Wirtschaft. „Das Momentum spricht für uns. In diesem ganz speziellen Wälderderby muss meine Mannschaft das Glück eventuell auch erzwingen“, sagt FC Egg Erfolgscoach Denis Sonderegger. Zehn Meisterschaftsspiele in Folge sind seine Schützlinge schon ungeschlagen.

In sieben Begegnungen in dieser Saison hat Egg Goalie Fabian Fetz erst fünf Gegentreffer einstecken müssen. Mit dem elffachen Torschützen Rafhael Domingues (28) stellt man den klar Führenden in der Torschützenliste. Der Brasilianer kann das spannungsgeladene und emotionsgeladene Prestigeduell mit seiner Schnelligkeit und Torgefährlichkeit praktisch im Alleingang entscheiden. Vier Zähler dem Zweiten Egg rangiert Bizau in der Tabelle auf Platz drei. Die Hinterwälder wollen in den nächsten Jahren die jungen Talente aus der Region in die Mannschaft integrieren und ihnen Spielpraxis gewähren.