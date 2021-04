Nordic Walking und Laufen: Ausbildung zum Gruppenleiter

Vorarlberg>>bewegt bietet Ausbildungen zu Nordic Walking Leiter und Laufgruppen Leiter an.

Die Landesinitiative Vorarlberg >>bewegt bietet im Mai und August die nächsten Lehrgänge für die Ausbildung Nordic Walking Leiter bzw. zur/zum Laufgruppenleiter an. Laufsport- und. Nordic Walking Begeisterte erfahren in unterschiedlichen, aufeinander aufbauenden Modulen, was es heißt, eine Gruppe mit viel Professionalität und Know-how zu leiten.