Neues Musikprojekt: Chantal Dorn singt jetzt auf Englisch

Die Vorarlberger Künstlerin stellt ihr neues Projekt "thorn" vor, mit dem sie bereits die Eine-Million-Grenze auf Spotify knackte.

Wie es der Name schon vermuten lässt, singt Chantal Dorn ihre "thorn"-Songs auf Englisch. "Es ist wunderbar, dass sich das Konzept ausgegangen ist", freut sich die Wahl-Lochauerin. Ebenso neu ist die Entscheidung, in Sachen Vertrieb auschhließlich auf Streams und Downloads zu setzen - und diese Entscheidung hat sich gelohnt: Die bisher veröffentlichten fünf Songs von "thorn" können bereits eine Million Spotify-Streams erreichen!

Single & EP "Raise a glass"

Ganz neu gibt es die am Freitag veröffentlichte Single und EP "Raise a glass". "Was, wenn man mal einen schlechten Tag hat? Einfach darauf anstoßen!", sagt die Sängerin augenzwinkernd über ihren aktuellsten Song. Anstoßen tut sie auch "auf alle, die dazu beigetragen haben, das Ding erfolgreich auf Schiene zu bringen. Allen voran Produzent Kiko Masbaum, Henning Verlage, die Rooftop Heroes, Pascal Berger, Daniel Flax, Tibor Sauter und LeeJulie Rusch. In diesem Sinne: 'Raise a glass' auf viele neue Songideen. Fortsetzung folgt."