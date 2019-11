Neuer Mietauto-Service am Bahnhof Rankweil

Am neu gestalteten Bahnhof Rankweil steht ab sofort ein Caruso-Mietauto zur Verfügung. Die Registrierung dafür ist beim Bürgerservice der Marktgemeinde Rankweil oder online möglich.

Caruso-Mietautos sind eine Alternative für Menschen, die wenig fahren, Zweitautonutzer oder Personen, welche die öffentlichen Verkehrsmittel mit der Nutzung eines Autos verknüpfen möchten. Wer sich für Caruso registriert hat, kann auch die Fahrzeuge an anderen Standorten in Vorarlberg nutzen. Nach erfolgreicher Freischaltung kann man sich online anmelden, das gewünschte E-Fahrzeug buchen und anschließend das Auto mit der Kundenkarte oder per Smartphone öffnen und losfahren. Die Kosten für die Autonutzung sind überschaubar: Mitglieder des Caruso-Pools fahren um 2 Euro pro Stunde und 0,30 Euro pro Kilometer. Treibstoffkosten, Versicherungskosten, Werkstattkosten und sonstige Kosten sind in den Tarifen bereits inkludiert.