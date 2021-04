Neuer Bezirkshauptmann für Dornbirn

Die Vorarlberger Landesregierung hat den amtierenden Vorstand der Abteilung Regierungsdienste im Landhaus, Harald Schneider, zum künftigen Bezirkshauptmann von Dornbirn bestellt.

Einstimmig vorgeschlagen

"Bestens geeignet"



Zufrieden mit dem Vorschlag der Kommission zeigte sich Landeshauptmann Wallner: "Harald Schneider ist ein profunder Kenner der Landesverwaltung und hat schon seit vielen Jahren Führungsaufgaben inne." Daher sei er für diese verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Aufgabe "bestens geeignet", so Wallner. Für die neue Funktion wünschte Wallner alles Gute und viel Erfolg. Gleichzeitig richtete der Landeshauptmann "schon jetzt" seinen Dank an den noch amtierenden Dornbirner Bezirkshauptmann Helgar Wurzer, der sich Ende Mai in den Ruhestand zurückziehen wird.

Harald Schneider: Zur Person

Harald Schneider absolvierte das Bundesgymnasium Blumenstraße und anschließend das Studium der Rechtswissenschaften an der Universität in Innsbruck. Er trat am 1. Juni 1990 in den Landesdienst ein und wurde zuerst der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn zugeteilt. Danach durchlief er mehrere Stationen innerhalb der Landesverwaltung. Seit Oktober 2003 leitet Schneider die Abteilung Regierungsdienste und war von Dezember 2003 bis Mai 2018 auch Stellvertreter des Landesamtsdirektors. Harald Schneider ist verheiratet und wohnt in Höchst.