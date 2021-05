Neue Sperrstunde: Jetzt sucht die Gastro Personal

Die Sperrstunde wird ab 19. Mai auf 22 Uhr verlegt - Fachgruppen-Obmann Mike Pansi sprach in "Vorarlberg LIVE" über die neuen Herausforderungen.

Im Rahmen der Modellregion durften die Gastronomiebetriebe in Vorarlberg bereits Mitte März wieder aufschließen, mit 19. Mai steht nun die österreichweite Öffnung an. Die Sperrstundenverlegung auf 22 Uhr bringe zwar zwei Stunden mehr Bewirtungszeit, aber auch Personalprobleme mit sich, wie Mike Pansi, Obmann der Fachgruppe Gastronomie, in "Vorarlberg LIVE" erzählt.