Neue Instagram-Funktion: Probleme durch Schütteln melden

Instagram hat eine neue Funktion eingeführt, die es Nutzern ermöglicht, ein Problem zu melden, indem sie ihr Telefon "wütend schütteln".

Was bei einem Wutausbruch bislang nicht geholfen hat, zeigt jetzt Wirkung: Tritt ein Problem während der App-Nutzung auf, so kann das Problem durch eine Schüttel-Bewegung des Smartphones gemeldet werden.

"Rage shake"

Wie Adam Mosseri via Twitter-Video erklärt, können Instagram-Nutzer künftig auf zwei neue Features zurückgreifen. Eines dieser neuen Funktionen ist das sogenannte "Rage shake", zu Deutsch "Wut-Schütteln". Wie der Begriff bereits verrät, kann der Nutzer durch das Schütteln des Smartphones ein Problem melden. Für die Nutzung dieses Features muss die App allerdings geöffnet sein. Im Anschluss auf die Schüttelbewegung öffnet Instagram ein Pop-Up-Feld mit der Frage, ob und was schiefgelaufen ist.

Wofür schütteln?

Die neue Schüttel-Funktion soll der Software dabei helfen, mehr Feedback zu bekommen und Fehlerquellen schneller ausfindig machen zu können."Sie können genau erklären, was passiert ist, wie Sie an diesem Ort gelandet sind, und alle Emotionen und Gefühle, die Sie haben, und wir werden jemanden einen Blick darauf werfen lassen", so Mosseri in seinem Tweet.