Neue Horizonte entdecken

Bei der Online-Infostunde gibt die erfahrene Globetrotterin Hannah Büchel Tipps zum Aufbruch in fremde Welten. ©aha_Hannah Büchel

Am 11. Mai bietet das aha eine Online-Infostunde zu Auslandsaufenthalten in Südamerika an.

Seine Zelte im Ländle abbrechen und für ein paar Monate die Welt kennenlernen: Wer einen längeren Auslandsaufenthalt plant, sollte früh genug mit der Organisation beginnen. Antworten auf offene Fragen und Inspirationen für den Aufbruch in fremde Welten bieten die aha Online-Infostunden via Zoom.

Freiwilligendienst und Reisen

Am Dienstag, 11. Mai, um 19 Uhr, gibt es Insider-Tipps einer erfahrenen Globetrotterin. Hannah Büchel aus Dornbirn hat schon viel von der Welt gesehen. Sie hat vier Monate lang in Arequipa, der zweitgrößten Stadt Perus, als Freiwillige in der Organisation HOOP gearbeitet. Anschließend ist sie eineinhalb Monate durch Peru, Bolivien und Chile gereist. Sie erzählt bei der Online-Infostunde von ihren Erfahrungen, gibt Tipps und beantwortet gerne alle Fragen rund um ihre weltweiten Erlebnisse.

Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung notwendig. Die Teilnehmenden bekommen die Meeting-ID und das Passwort dann zugesandt. Detaillierte Infos findet man unter www.aha.or.at/welt-weit-weg